Автопроизводитель Infiniti заявил об уходе с российского рынка

Японский автопроизводитель Infiniti принял решение уйти с российского рынка, но продолжит оказывать сервисную поддержку владельцам автомобилей.

«Мы верим в светлое будущее... Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии», — говорится в сообщении компании в социальной сети «ВКонтакте».

В октябре руководство южнокорейской компании KIA допустило возможность прекращения продаж автомобилей в России и перехода только к послепродажному обслуживанию российских клиентов.

Также сообщалось, что Hyundai Motor рассматривает сценарии по сохранению или продаже своего завода в России.