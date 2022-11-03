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Автопроизводитель Infiniti заявил об уходе с российского рынка

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Японский автопроизводитель Infiniti принял решение уйти с российского рынка, но продолжит оказывать сервисную поддержку владельцам автомобилей.
Автопроизводитель Infiniti заявил об уходе с российского рынка
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Мы верим в светлое будущее... Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии», — говорится в сообщении компании в социальной сети «ВКонтакте».

В октябре руководство южнокорейской компании KIA допустило возможность прекращения продаж автомобилей в России и перехода только к послепродажному обслуживанию российских клиентов.

Также сообщалось, что Hyundai Motor рассматривает сценарии по сохранению или продаже своего завода в России.

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