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KIA допустила возможность прекращения продаж автомобилей в России

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Руководство южнокорейской компании KIA допустило возможность прекращения продаж автомобилей в России и перехода только к послепродажному обслуживанию российских клиентов.
KIA допустила возможность прекращения продаж автомобилей в России
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Соответствующее заявление сделал вице-президент компании Чу У Чжон. Его слова опубликовало издание Dailyan.

Чу У Чжон считает, что из-за событий на Украине на российском рынке в 2023 году может увеличиться волатильность и он «может временно закрыться».

По его словам, существует вероятность того, что компания перейдёт лишь на послепродажное обслуживание клиентов в России из-за того, что не сможет выполнять поставки.

Перевод статьи южнокорейского издания приводит ТАСС.

Ранее южнокорейская газета «Тона Ильбо» со ссылкой на источник писала, что Hyundai Motor рассматривает сценарии по сохранению или продаже своего завода в России.

Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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