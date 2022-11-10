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Аналитик Осадчий рассказал, как снизить зависимость от зарплаты

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Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий посоветовал научиться укладываться в бюджет, чтобы сократить зависимость от зарплаты.

В беседе с агентством «Прайм» аналитик рекомендовал прежде всего сократить расходы.

В частности, отметил Осадчий, необходимо закупаться на распродажах, переходить на более дешёвые мобильные операторы, а также снижать электропотребление.

Кроме того, по словам аналитика, следует использовать банковские карты с выгодными условиями по кэшбэку, не брать микрозаймы, а также следить за бюджетом, используя мобильное приложение.

Ранее директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников в беседе с «Известиями» заявил, что банки могут негативно оценить оформление большого количества кредитных карт.

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