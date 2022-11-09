В Пермском крае создадут центр развития фармацевтической отрасли
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.
Соответствующее соглашение подписали губернатор Дмитрий Махонин, директор Пермского научно-образовательного центра Павел Илюшин и ректор Пермской фармакадемии Владимир Лужанин.
«Заключённое соглашение предполагает взаимодействие сторон в создании кластерного развития фармацевтической отрасли. Ключевыми направлениями станут разработка новых лекарственных средств и научно-технологической продукции, а также подготовка специалистов», — отмечается в сообщении.
Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.