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В Пермском крае создадут центр развития фармацевтической отрасли

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В Пермском крае создадут центр развития фармацевтической отрасли «Парма».
В Пермском крае создадут центр развития фармацевтической отрасли
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

Соответствующее соглашение подписали губернатор Дмитрий Махонин, директор Пермского научно-образовательного центра Павел Илюшин и ректор Пермской фармакадемии Владимир Лужанин.

«Заключённое соглашение предполагает взаимодействие сторон в создании кластерного развития фармацевтической отрасли. Ключевыми направлениями станут разработка новых лекарственных средств и научно-технологической продукции, а также подготовка специалистов», — отмечается в сообщении.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.

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