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Росавиация планирует проверить состояние около 600 Boeing и Airbus до конца декабря

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Росавиация планирует проинспектировать состояние 599 самолётов Boeing и Airbus до конца декабря 2022 года.
Росавиация планирует проверить состояние около 600 Boeing и Airbus до конца декабря
  • РИА Новости

Отмечается, что ведомство проводит мероприятия по выдаче сертификатов лётной годности самолётам иностранного производства российских авиакомпаний.

«Работу по инспекционным проверкам 599 воздушных судов иностранного производства планируется завершить до конца декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее Минтранс России предложил разрешить ремонтировать гражданские самолёты иностранного производства, используя неоригинальные запчасти, произведённые компаниями, которые получили соответствующие одобрения.

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