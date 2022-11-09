Кардиолог Васильев назвал боль за грудиной возможным симптомом проблем с сердцем
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В беседе с Life.ru он заявил, что боль, характерная для патологии сердца, ощущается за грудиной. Она всегда связана с физической нагрузкой и не связана с положением тела.
Также стоит обратить внимание на перебои сердцебиения — аритмию.
Кроме того, признаком сердечной недостаточности может быть и одышка, особенно когда она начинает появляться при незначительных физических усилиях.
Поводом обратиться к врачу должно стать и давление выше показателей 140 на 90.
Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» рассказал о мерах профилактики для защиты сосудов.