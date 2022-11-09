Узнать больше

Кардиолог Васильев назвал боль за грудиной возможным симптомом проблем с сердцем

Короткая ссылка
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Сергей Васильев рассказал о симптомах проблем с сердцем.
Кардиолог Васильев назвал боль за грудиной возможным симптомом проблем с сердцем
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru он заявил, что боль, характерная для патологии сердца, ощущается за грудиной. Она всегда связана с физической нагрузкой и не связана с положением тела.

Также стоит обратить внимание на перебои сердцебиения — аритмию.

Кроме того, признаком сердечной недостаточности может быть и одышка, особенно когда она начинает появляться при незначительных физических усилиях.

Поводом обратиться к врачу должно стать и давление выше показателей 140 на 90.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» рассказал о мерах профилактики для защиты сосудов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить