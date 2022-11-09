Врач Филатова посоветовала пройти обследование при частой изжоге

Врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Филатова рассказала о возможных причинах изжоги.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что чаще всего повторяющиеся приступы изжоги возникают при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Среди других возможных причин — язвенная болезнь желудка, хронический холецистит и панкреатит.

«Если изжога повторяется часто, важно пройти медицинское обследование, чтобы вовремя выявить причину и начать лечение. А заглушая симптом препаратами, человек просто теряет время, за которое заболевание может дать серьёзные осложнения», — отметила Филатова.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.