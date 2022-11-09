Мишустин: каждый рубль из средств для ВС России нужно использовать максимально эффективно

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что каждый рубль из средств в помощь российским ВС должен быть использован максимально эффективно.

«Важный момент — финансирование. Каждый рубль из тех средств, которые мы выделяем на эти цели, должен быть использован максимально эффективно», — сказал он.

По его словам, ресурсы нужно сконцентрировать на конкретных задачах специальной военной операции.

Ранее Мишустин заявил о необходимости точно оценить потребности ВС России и сопоставить их с возможностями ОПК.

Он также поручил начать работу по организации системы контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов для личного состава российской армии.