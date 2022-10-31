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Мишустин: нужно точно оценить потребности ВС России и сопоставить их с возможностями ОПК

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета заявил о необходимости точно оценить потребности ВС России и сопоставить их с возможностями ОПК.
Мишустин: нужно точно оценить потребности ВС России и сопоставить их с возможностями ОПК
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«В самые короткие сроки нам предстоит завершить формирование соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям. Для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности, сопоставить их с текущими возможностями... продумать, что необходимо сделать, чтобы их расширить, и, конечно, обеспечить надлежащее качество», — сказал премьер.

Ранее Мишустин поручил начать работу по организации системы контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов для личного состава российской армии.

Президент России Владимир Путин на координационном совете по обеспечению потребностей войск также призвал ускорить работу по всем направлениям.

Он отметил, что речь идёт не только о специальной военной операции.

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