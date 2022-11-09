Родиона Мирошника освободили от должности посла ЛНР в России
- РИА Новости
Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД республики.
«Чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник освобождён от занимаемой должности... в связи с принятием Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации», — приводит сообщение ТАСС.
5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.
Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.