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Родиона Мирошника освободили от должности посла ЛНР в России

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Родион Мирошник освобождён от должности посла Луганской Народной Республики в Российской Федерации в связи с вхождением региона в состав России.
Родиона Мирошника освободили от должности посла ЛНР в России
  • РИА Новости

Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД республики.

«Чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник освобождён от занимаемой должности... в связи с принятием Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации», — приводит сообщение ТАСС.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.

Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.

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