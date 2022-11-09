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Минпросвещения: занятия по начальной военной подготовке в школах России будут внеурочными

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Занятия по начальной военной подготовке, которые появятся в российских школах со следующего учебного года, будут внеурочными.
Минпросвещения: занятия по начальной военной подготовке в школах России будут внеурочными
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

«Внеурочный модуль по начальной военной подготовке будет подготовлен для российских школ и со следующего учебного года будет внедряться в образовательные программы», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно о том, что курс по начальной военной подготовке появится в школах России со следующего учебного года. 

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

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