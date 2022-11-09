Минпросвещения: занятия по начальной военной подготовке в школах России будут внеурочными
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
«Внеурочный модуль по начальной военной подготовке будет подготовлен для российских школ и со следующего учебного года будет внедряться в образовательные программы», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее стало известно о том, что курс по начальной военной подготовке появится в школах России со следующего учебного года.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова.