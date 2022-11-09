Депутат Исаев поддержал планы по введению в школах курса по начальной военной подготовке

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова о том, что курс по начальной военной подготовке появится в российских школах со следующего учебного года.

По словам депутата, в ситуации, когда есть конституционная обязанность граждан защищать свою родину, детям «будет полезно» иметь первичные знания об армии, о том, какими средствами и способами можно защитить свою родину.

«Когда я учился в школе, был курс начальной военной подготовки, и потом, уже в годы службы в вооружённых силах, мне это весьма пригодилось», — объяснил Исаев.

Ранее стало известно о том, что курс по начальной военной подготовке появится в школах России со следующего учебного года.

В сентябре в Минздраве России поддержали предложение о восстановлении военных кафедр в медицинских вузах.