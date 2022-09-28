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Минздрав России поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах

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Минздрав России поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в медицинских вузах, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Минздрав России поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах
  • Gettyimages.ru
  • © Cultura RM Exclusive/Matt Lincoln

«Предложение принципиально поддерживаем», — приводит РИА Новости слова Кузнецова.

По его словам, данный вопрос нуждается в проработке.

Ранее член социального комитета Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил о необходимости восстановления военных кафедр в медицинских вузах.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы.

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