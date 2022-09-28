Минздрав России поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах
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«Предложение принципиально поддерживаем», — приводит РИА Новости слова Кузнецова.
По его словам, данный вопрос нуждается в проработке.
Ранее член социального комитета Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил о необходимости восстановления военных кафедр в медицинских вузах.
До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы.