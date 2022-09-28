Минздрав России поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах

Минздрав России поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в медицинских вузах, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Предложение принципиально поддерживаем», — приводит РИА Новости слова Кузнецова.

По его словам, данный вопрос нуждается в проработке.

Ранее член социального комитета Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил о необходимости восстановления военных кафедр в медицинских вузах.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы.