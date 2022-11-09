Песков заявил, что Путин со временем посетит Донбасс

Президент России Владимир Путин со временем посетит Донбасс, но пока конкретных планов такой поездки нет.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придёт время, когда Путин приедет на Донбасс, естественно, это российские регионы», — заявил он.

Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что Песков ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для СМИ и пресс-служб ЛНР и ДНР.

В августе председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил Донецкую Народную Республику.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что добавил к своей военной биографии Запорожскую область и взял себе в зоне проведения специальной военной операции позывной Космос.