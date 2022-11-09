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Кириенко: Песков провёл обучение для пресс-служб и СМИ в Луганске

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для СМИ и пресс-служб ЛНР и ДНР.
Кириенко: Песков провёл обучение для пресс-служб и СМИ в Луганске
  • РИА Новости

Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Он (Песков. — RT) только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой Народных Республик», — цитирует его РИА Новости.

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