Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для СМИ и пресс-служб ЛНР и ДНР.

Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Он (Песков. — RT) только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой Народных Республик», — цитирует его РИА Новости.

В августе председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил Донецкую Народную Республику.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что добавил к своей военной биографии Запорожскую область и взял себе в зоне проведения специальной военной операции позывной Космос.