Кириенко: Песков провёл обучение для пресс-служб и СМИ в Луганске
- РИА Новости
Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
«Он (Песков. — RT) только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой Народных Республик», — цитирует его РИА Новости.
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