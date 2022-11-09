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Заседание по делу устроившего стрельбу в школе в Казани Галявиева прервано из-за эвакуации

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Заседание в Верховном суде Татарстана, в ходе которого рассматривалось уголовное дело Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии, прервано из-за эвакуации.

Как пишет «Реальное время», во время оглашения решения о продлении ареста Галявиеву до 18 апреля 2023 года в зале суда зазвучала пожарная тревога и приставы попросили покинуть здание.

Уточняется, что судья не успел дочитать своё решение.

7 октября сообщалось, что Следственный комитет России завершил расследование в отношении Ильназа Галявиева. По данным ведомства, Галявиев пытался подражать представителям деструктивной субкультуры, информацию о которой получал в сети.

11 мая 2021 года в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Ильназ Галявиев (2001 года рождения) полностью признал вину.

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