По факту крушения вертолёта Ми-2 в Костромской области возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении в Telegram.
«Проведён осмотр места происшествия с участием следователя-криминалиста, изъят чёрный ящик, получены образцы авиационного топлива, назначены судебно-медицинские экспертизы, лётно-техническая и химическая экспертизы, проведены допросы», — отметили в ведомстве.
8 ноября в Костромской области вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино.
Позднее стало известно, что в результате ЧП погиб пациент, ещё четыре человека пострадали.
Трое пострадавших находятся в реанимации городской больницы Костромы.