По факту крушения вертолёта Ми-2 в Костромской области возбуждено уголовное дело

Следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолёта гражданской авиации Ми-2 и гибели пассажира.

Об этом говорится в сообщении в Telegram.

«Проведён осмотр места происшествия с участием следователя-криминалиста, изъят чёрный ящик, получены образцы авиационного топлива, назначены судебно-медицинские экспертизы, лётно-техническая и химическая экспертизы, проведены допросы», — отметили в ведомстве.

8 ноября в Костромской области вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино.

Позднее стало известно, что в результате ЧП погиб пациент, ещё четыре человека пострадали.

Трое пострадавших находятся в реанимации городской больницы Костромы.