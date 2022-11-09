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По факту крушения вертолёта Ми-2 в Костромской области возбуждено уголовное дело

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Следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолёта гражданской авиации Ми-2 и гибели пассажира.
По факту крушения вертолёта Ми-2 в Костромской области возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении в Telegram.

«Проведён осмотр места происшествия с участием следователя-криминалиста, изъят чёрный ящик, получены образцы авиационного топлива, назначены судебно-медицинские экспертизы, лётно-техническая и химическая экспертизы, проведены допросы», — отметили в ведомстве.

8 ноября в Костромской области вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино.

Позднее стало известно, что в результате ЧП погиб пациент, ещё четыре человека пострадали.

Трое пострадавших находятся в реанимации городской больницы Костромы.

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