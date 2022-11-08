Путин заявил, что единое пособие для нуждающихся должно появиться с 2023 года

Единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин должно появиться в России в 2023 году. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

«Это была достаточно долгая дорога — к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года», — приводит РИА Новости его слова.

Путин добавил, что в России к этому способу поддержки шли несколько лет и необходимо «несмотря ни на что» его запустить.

Ранее российский лидер заявил, что нельзя забывать о вопросах, связанных с доходами российских семей с детьми, несмотря на особенности сегодняшней ситуации.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России с 2023 года на единое пособие для семей с детьми будет тратиться более 1,6 трлн рублей в год.

По словам Голиковой, «в прошлое уйдут пособия», которые остались «со старых времён» (в некоторых регионах России такие пособия составляют 100—150 рублей).