Путин заявил, что в текущей ситуации нельзя забывать о доходах семей с детьми
- РИА Новости
По его словам, ситуация с доходами семей с детьми является вопросом фундаментального характера.
«И сегодня рассмотрим очень важный, чувствительный вопрос, значимый для миллионов наших граждан во всех регионах страны. Речь пойдёт о доходах семей с детьми, об их динамике», — приводит РИА Новости заявление Путина на совещании, посвящённом социальным вопросам.
Также российский лидер отметил, что текущая ситуация на рынке труда в стране стабильная, уровень безработицы минимальный — 3,9%.