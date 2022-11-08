Путин заявил, что в текущей ситуации нельзя забывать о доходах семей с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя забывать о вопросах, связанных с доходами российских семей с детьми, несмотря на особенности сегодняшней ситуации.

По его словам, ситуация с доходами семей с детьми является вопросом фундаментального характера.

«И сегодня рассмотрим очень важный, чувствительный вопрос, значимый для миллионов наших граждан во всех регионах страны. Речь пойдёт о доходах семей с детьми, об их динамике», — приводит РИА Новости заявление Путина на совещании, посвящённом социальным вопросам.

Также российский лидер отметил, что текущая ситуация на рынке труда в стране стабильная, уровень безработицы минимальный — 3,9%.