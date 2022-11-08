В ОП поддержали продление программы материнского капитала до 2026 года

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что программа материнского капитала в России будет продлена до 2026 года.

«Я считаю, что это одна из самых удачных инициатив нашего правительства и в первую очередь президента. Поэтому я всячески поддерживаю продление материнского капитала. Очень бы хотел, чтобы он был зафиксирован как «бессрочный», — рассказал Данюк.

По его мнению, данное решение показывает, что даже в условиях кризиса и падения российской экономики социальные обязательства, которые есть у государства перед гражданами и прежде всего перед молодыми семьями, находятся на вершине приоритетов.

«Я, как член Общественной палаты, только поддерживаю этот шаг. Очень отрадно, что каждый раз программа материнского капитала индексируется. Раньше она была только на второго ребёнка, а сейчас и на первого. Это говорит о приоритетах… Учитывая нынешние обстоятельства, сам факт продления этой программы говорит о принципиальном подходе и позиции президента», — заключил собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года.