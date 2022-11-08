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Путин заявил о продлении программы материнского капитала до 2026 года

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Президент России Владимир Путин сообщил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года.
Путин заявил о продлении программы материнского капитала до 2026 года
  • РИА Новости

Он напомнил, что порядка миллиона семей в год получают материнский капитал.

Сама эта программа продлена до конца 2026 года, приводит РИА Новости заявление Путина на совещании по социальным вопросам.

Также президент подчеркнул, что нельзя забывать о вопросах, связанных с доходами российских семей с детьми, несмотря на особенности сегодняшней ситуации.

В сентябре Минтруд России сообщил, что в 2023 году материнский капитал на второго ребёнка будет проиндексирован и составит почти 780 тыс. рублей.

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