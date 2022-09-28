Минтруд: маткапитал на второго ребёнка в 2023 году составит почти 780 тысяч рублей

В 2023 году материнский капитал на второго ребёнка будет проиндексирован и составит почти 780 тыс. рублей, сообщает Минтруд России.

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«В 2023 году материнский капитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что индексация произойдёт с 1 февраля. Маткапитал на первого ребёнка тоже будет проиндексирован и составит почти 590 тыс. рублей. 4 августа президент Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.