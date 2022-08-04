Путин подписал закон о праве использовать маткапитал на оплату услуг частных детских садов
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила правительству России рассмотреть вопрос о предоставлении семьям с детьми возможности использования средств материнского капитала для оказания медпомощи ребёнку.
Как сообщалось, размер материнского капитала на первого ребёнка к 2025 году может вырасти до 680 тыс. рублей.