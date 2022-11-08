Спасатели оказывают помощь пострадавшим при жёсткой посадке Ми-2 в Костромской области
- РИА Новости
«В Костромской области установлено место жёсткой посадки вертолета Ми-2», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что к месту ЧП также направлены бригады скорой медицинской помощи.
Ранее стало известно, что в Костромской области вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино.
Позднее стало известно, что в результате ЧП погиб пациент, ещё четыре человека пострадали.