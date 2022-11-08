Спасатели оказывают помощь пострадавшим при жёсткой посадке Ми-2 в Костромской области

Спасатели обнаружили место жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Костромской области и приступили к оказанию помощи пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

РИА Новости

«В Костромской области установлено место жёсткой посадки вертолета Ми-2», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что к месту ЧП также направлены бригады скорой медицинской помощи. Ранее стало известно, что в Костромской области вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино. Позднее стало известно, что в результате ЧП погиб пациент, ещё четыре человека пострадали.