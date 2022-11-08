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Спасатели оказывают помощь пострадавшим при жёсткой посадке Ми-2 в Костромской области

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Спасатели обнаружили место жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Костромской области и приступили к оказанию помощи пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Спасатели оказывают помощь пострадавшим при жёсткой посадке Ми-2 в Костромской области
  • РИА Новости

«В Костромской области установлено место жёсткой посадки вертолета Ми-2», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к месту ЧП также направлены бригады скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно, что в Костромской области вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино.

Позднее стало известно, что в результате ЧП погиб пациент, ещё четыре человека пострадали.

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