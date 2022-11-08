Депутат Бессараб рассказала о мерах социальной поддержки семей с детьми

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что в текущей ситуации нельзя забывать о доходах семей с детьми.

Как напомнила парламентарий, Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023—2025 годы, а также проекты бюджетов внебюджетных фондов (Фонда пенсионного и социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования).

Она подчеркнула, что благодаря таким решениям уровень поддержки семей с детьми в России повысится.

Говоря об универсальном пособии, Бессараб отметила, что оно будет составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей (при назначении гражданам, имеющим детей) или 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (при назначении беременной женщине).

«Хотелось бы заметить, что ещё буквально два года назад российские семьи с детьми, даже нуждающиеся, не получали таких пособий… Мы исправили эту оплошность, и все нуждающиеся семьи получат соответствующий уровень поддержки», — заключила собеседница RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нельзя забывать о вопросах, связанных с доходами российских семей с детьми, несмотря на особенности сегодняшней ситуации.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России с 2023 года на единое пособие для семей с детьми будет тратиться более 1,6 трлн рублей в год.

По словам Голиковой, «в прошлое уйдут пособия», которые остались «со старых времён» (в некоторых регионах России такие пособия составляют 100—150 рублей).