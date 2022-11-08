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В Иркутске простились с лётчиками, погибшими при крушении Су-30

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В Иркутске простились с лётчиками-испытателями Максимом Конюшиным и Виктором Крюковым, которые погибли во время крушения Су-30, заявил мэр города Руслан Болотов.

«Сегодня иркутяне простились с лётчиками-испытателями Максимом Вячеславовичем Конюшиным и Виктором Викторовичем Крюковым, которые погибли 23 октября в результате крушения Су-30», — написал он в своём Telegram-канале.

Как отмечает РИА Новости, Иркутский авиационный завод инициирует установку памятника погибшим лётчикам на месте падения самолёта.

Ранее власти Иркутска заявили о полной ликвидации последствий на месте падения Су-30.

23 октября два пилота погибли при крушении самолёта Су-30 в Иркутске.

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