В Иркутске простились с лётчиками, погибшими при крушении Су-30

В Иркутске простились с лётчиками-испытателями Максимом Конюшиным и Виктором Крюковым, которые погибли во время крушения Су-30, заявил мэр города Руслан Болотов.

«Сегодня иркутяне простились с лётчиками-испытателями Максимом Вячеславовичем Конюшиным и Виктором Викторовичем Крюковым, которые погибли 23 октября в результате крушения Су-30», — написал он в своём Telegram-канале.

Как отмечает РИА Новости, Иркутский авиационный завод инициирует установку памятника погибшим лётчикам на месте падения самолёта.

Ранее власти Иркутска заявили о полной ликвидации последствий на месте падения Су-30.

23 октября два пилота погибли при крушении самолёта Су-30 в Иркутске.