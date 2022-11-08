В Иркутске простились с лётчиками, погибшими при крушении Су-30
«Сегодня иркутяне простились с лётчиками-испытателями Максимом Вячеславовичем Конюшиным и Виктором Викторовичем Крюковым, которые погибли 23 октября в результате крушения Су-30», — написал он в своём Telegram-канале.
Как отмечает РИА Новости, Иркутский авиационный завод инициирует установку памятника погибшим лётчикам на месте падения самолёта.
Ранее власти Иркутска заявили о полной ликвидации последствий на месте падения Су-30.
23 октября два пилота погибли при крушении самолёта Су-30 в Иркутске.