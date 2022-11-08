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В Ставрополе прививку против гриппа сделали более 173 тысяч человек

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В Ставрополе прививку против гриппа сделали более 173 тыс. человек, или 38% населения.
В Ставрополе прививку против гриппа сделали более 173 тысяч человек
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Ставропольцы активно участвуют в ежегодной прививочной кампании против гриппа. Уже сейчас иммунизацию прошли более 173 тыс. горожан. В их числе трудовые коллективы и граждане, которые ответственно относятся к своему здоровью. Также вакцинируются школьники и детсадовцы с письменного разрешения родителей», — отметили в мэрии.

Вакцинация от гриппа проходит и в Севастополе. К настоящему времени прививку сделали около 50% от запланированной властями части населения, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на главного санитарного врача города Анну Мелюх.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

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