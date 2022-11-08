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В Москве 22-летний мужчина скончался после пластической операции в частной клинике

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В Москве 22-летний мужчина скончался после пластической операции в частной клинике. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.
В Москве 22-летний мужчина скончался после пластической операции в частной клинике
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.

По данным СК, 8 ноября мужчине была проведена плановая пластическая операция в частной клинике на северо-западе столицы.

После операции состояние пациента резко ухудшилось. Были проведены реанимационные мероприятия, но, несмотря на это, он умер.

Следователи намерены изъять медицинскую документацию, а также допросить руководство и персонал клиники.

В конце января сообщалось о смерти нескольких пациентов клиники в Петербурге после диагностического исследования.

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