В Москве 22-летний мужчина скончался после пластической операции в частной клинике
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.
По данным СК, 8 ноября мужчине была проведена плановая пластическая операция в частной клинике на северо-западе столицы.
После операции состояние пациента резко ухудшилось. Были проведены реанимационные мероприятия, но, несмотря на это, он умер.
Следователи намерены изъять медицинскую документацию, а также допросить руководство и персонал клиники.
В конце января сообщалось о смерти нескольких пациентов клиники в Петербурге после диагностического исследования.