Юрист Бандо перечислил возможные меры воздействия на курящих соседей

Доцент кафедры гражданского права УрГЮУ Михаил Бандо рассказал о возможных мерах воздействия на курящих соседей.

«Стоит помнить, что самая большая проблема — это доказывание факта нарушения. Одни из эффективных способов решения данной проблемы — это видеосъёмка, фотофиксация, показания свидетелей (например, соседей)», — заявил Бандо в совместной рубрике URA.RU и УрГЮУ «Вправе знать», реализуемой при поддержке «ВКонтакте».

Как отметил юрист, если сосед курит на балконе с выходом на лестничную площадку, к которой есть доступ у всех жильцов, то он нарушает федеральный закон об охране здоровья. В таком случае курильщику грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей, уточнил Бандо.

По его словам, если сосед курит на своём балконе или лоджии и дым не проникает на чужую территорию, то прямого запрета нет.

«Но если при курении дым попадает в вашу квартиру, вы смело можете претендовать на компенсацию морального вреда», — считает юрист.

При этом он добавил, что лучше решать такие проблемы мирно.

Ранее юрист, член МРО «Деловая Россия», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк рассказал, можно ли курить на балконе собственной квартиры.