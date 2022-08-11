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Юрист Хижняк рассказал о нюансах курения в многоквартирном доме

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Юрист, член МРО «Деловая Россия», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк рассказал, можно ли курить на балконе собственной квартиры.
Юрист Хижняк рассказал о нюансах курения в многоквартирном доме
  • РИА Новости

«Что касается курения на балконе — с законодательной точки зрения собственник жилья может распоряжаться своим личным пространством по собственному усмотрению. И если он не желает идти на компромисс с противниками курения, то также может отстаивать свои права», — заявил эксперт в разговоре с РИАМО.

Наряду с этим он добавил, что к зонам общего использования, где жильцы многоквартирных домов не могут курить, относятся лифты, шахты, лестничные площадки, подъезды, общие коридоры, межэтажные переходы, этажи технического назначения, чердаки и подвальные помещения.

Ранее «Радио 1» сообщило, что около 25% жителей Московской области страдают табачной зависимостью.

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