Юрист Хижняк рассказал о нюансах курения в многоквартирном доме

Юрист, член МРО «Деловая Россия», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк рассказал, можно ли курить на балконе собственной квартиры.

«Что касается курения на балконе — с законодательной точки зрения собственник жилья может распоряжаться своим личным пространством по собственному усмотрению. И если он не желает идти на компромисс с противниками курения, то также может отстаивать свои права», — заявил эксперт в разговоре с РИАМО.

Наряду с этим он добавил, что к зонам общего использования, где жильцы многоквартирных домов не могут курить, относятся лифты, шахты, лестничные площадки, подъезды, общие коридоры, межэтажные переходы, этажи технического назначения, чердаки и подвальные помещения.

Ранее «Радио 1» сообщило, что около 25% жителей Московской области страдают табачной зависимостью.