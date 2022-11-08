Очевидец прокомментировал ЧП с падением ребёнка из окна в Москве

Один из жителей дома в Сумском проезде в Москве прокомментировал спасение ребёнка, выброшенного матерью из окна.

«Я слышу, кто-то кричит. Смотрю, машина остановилась, и парень бежит сюда. Посмотрел, там ребёнок лежит раздетый. Одеяло схватил и накрыл его», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего ребёнка после того, как женщина выбросила годовалую дочь из окна квартиры на 11-м этаже жилого дома.

Ранее сообщалось, что в Москве годовалую девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после падения с высоты. По предварительным данным прокуратуры, ребёнка выбросила с 11-го этажа мать.