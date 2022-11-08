СК возбудил дело после того, как женщина в Москве выбросила годовалую дочь с 11-го этажа

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего ребёнка после того, как женщина выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа жилого дома в Москве.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство малолетнего ребёнка)», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, девочка доставлена в одну из городских больниц, врачи борются за её жизнь.

При осмотре обнаружено, что в квартире был включён газ, который выключили сотрудники аварийно-спасательной службы, прибывшие по вызову.

Ранее сообщалось, что в Москве годовалую девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после падения с высоты. По предварительным данным прокуратуры, ребёнка выбросила с 11-го этажа мать.