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В Москве ребёнок выжил после того, как мать выбросила его с 11-го этажа

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В Москве годовалую девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после падения с высоты. По предварительным данным прокуратуры, ребёнка выбросила с 11-го этажа его мать.
В Москве ребёнок выжил после того, как мать выбросила его с 11-го этажа
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба московской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 26-летняя женщина в момент инцидента находилась в квартире дома на Сумском проезде.

Прокуратура проводит проверку, по результатам которой при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Как заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах, женщину госпитализировали, по предварительным данным, из-за отравления лекарствами. По словам источника, в квартире также чувствовался запах газа.

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