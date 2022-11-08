В Москве ребёнок выжил после того, как мать выбросила его с 11-го этажа
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба московской прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, 26-летняя женщина в момент инцидента находилась в квартире дома на Сумском проезде.
Прокуратура проводит проверку, по результатам которой при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Как заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах, женщину госпитализировали, по предварительным данным, из-за отравления лекарствами. По словам источника, в квартире также чувствовался запах газа.