В Москве ребёнок выжил после того, как мать выбросила его с 11-го этажа

В Москве годовалую девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после падения с высоты. По предварительным данным прокуратуры, ребёнка выбросила с 11-го этажа его мать.

РИА Новости