Исследование показало популярность тонометра в России
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Так, выяснилось, что тонометрами обладают примерно 40% населения страны. При этом ещё 31% респондентов намерены обзавестись ими в будущем.
На втором месте по популярности глюкометры — 17%, на третьем — смарт-часы с 12%. Далее идут «умные» весы, фитнес-трекеры и устройства для оценки качества сна — ими обладают 7, 5 и 4% респондентов соответственно.
Всего, по данным опроса, устройствами для мониторинга разных параметров здоровья пользуются 67% россиян.
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