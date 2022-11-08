Узнать больше

Исследование показало популярность тонометра в России

Короткая ссылка
Сервис «СберЗдоровье» и медиахолдинг Rambler&Co провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что тонометры остаются самыми популярными гаджетами для отслеживания показателей здоровья в России.
Исследование показало популярность тонометра в России
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Kucher

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, выяснилось, что тонометрами обладают примерно 40% населения страны. При этом ещё 31% респондентов намерены обзавестись ими в будущем.

На втором месте по популярности глюкометры — 17%, на третьем — смарт-часы с 12%. Далее идут «умные» весы, фитнес-трекеры и устройства для оценки качества сна — ими обладают 7, 5 и 4% респондентов соответственно.

Всего, по данным опроса, устройствами для мониторинга разных параметров здоровья пользуются 67% россиян.

Ранее «Известия» сообщали, какие чаи и травяные сборы россияне предпочитают в холодное время года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить