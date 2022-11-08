Исследование показало популярность тонометра в России

Сервис «СберЗдоровье» и медиахолдинг Rambler&Co провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что тонометры остаются самыми популярными гаджетами для отслеживания показателей здоровья в России.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, выяснилось, что тонометрами обладают примерно 40% населения страны. При этом ещё 31% респондентов намерены обзавестись ими в будущем.

На втором месте по популярности глюкометры — 17%, на третьем — смарт-часы с 12%. Далее идут «умные» весы, фитнес-трекеры и устройства для оценки качества сна — ими обладают 7, 5 и 4% респондентов соответственно.

Всего, по данным опроса, устройствами для мониторинга разных параметров здоровья пользуются 67% россиян.

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