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Росморречфлот оценил грузооборот морских портов России в 2022 году

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Глава Росморречфлота Захарий Джиоев высказался о грузообороте морских портов России в 2022 году.
Росморречфлот оценил грузооборот морских портов России в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Sasin Tipchai

Как он заявил в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, российским морским портам удалось сохранить темпы прошлого года.

«По итогам 2021 года у нас увеличение грузооборота морских портов составило 835 млн т. Сейчас мы видим, что, несмотря на все негативные прогнозы и ожидания наших недоброжелателей, грузооборот морских портов остался практически на том же уровне», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Мишустин заявил, что в России создают Главное управление Северного морского пути для организации движения по данному маршруту. Он отметил, что Северный морской путь особенно важен для России в условиях санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки.

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