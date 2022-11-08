Росморречфлот оценил грузооборот морских портов России в 2022 году

Глава Росморречфлота Захарий Джиоев высказался о грузообороте морских портов России в 2022 году.

Как он заявил в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, российским морским портам удалось сохранить темпы прошлого года.

«По итогам 2021 года у нас увеличение грузооборота морских портов составило 835 млн т. Сейчас мы видим, что, несмотря на все негативные прогнозы и ожидания наших недоброжелателей, грузооборот морских портов остался практически на том же уровне», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Мишустин заявил, что в России создают Главное управление Северного морского пути для организации движения по данному маршруту. Он отметил, что Северный морской путь особенно важен для России в условиях санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки.