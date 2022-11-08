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Психолог Рахманов предложил пять шагов для выхода из стрессовых ситуаций

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Тюменский психолог и agile-коуч Константин Рахманов рассказал, как быстро успокаиваться и принимать решения в стрессовых ситуациях.
Психолог Рахманов предложил пять шагов для выхода из стрессовых ситуаций
  • Gettyimages.ru
  • © Cecilie_Arcurs

Как пишет megatyumen.ru, в первую очередь психолог советует перечислить на листке бумаги все свои страхи и определиться со стратегией действий в случае воплощения каждого из них. Далее человеку стоит выяснить, на что он может повлиять, а на что — нет.

Также в стрессовых ситуациях эксперт советует применять дыхательные практики.

«Осознанно перейдите из состояния страха в состояние спокойствия и комфорта», — добавляет он.

В качестве пятого шага Рахманов рекомендует занятия физической активностью.

Ранее семейный психолог Лариса Суркова в беседе с ФАН рассказала, как вести себя после конфликта с ребёнком.

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