Психолог Рахманов предложил пять шагов для выхода из стрессовых ситуаций
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Как пишет megatyumen.ru, в первую очередь психолог советует перечислить на листке бумаги все свои страхи и определиться со стратегией действий в случае воплощения каждого из них. Далее человеку стоит выяснить, на что он может повлиять, а на что — нет.
Также в стрессовых ситуациях эксперт советует применять дыхательные практики.
«Осознанно перейдите из состояния страха в состояние спокойствия и комфорта», — добавляет он.
В качестве пятого шага Рахманов рекомендует занятия физической активностью.
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