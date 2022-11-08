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В Москве начал работу межотраслевой кластер 3D-печати

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На базе Московского инновационного кластера (МИК) межотраслевые компании объединились, чтобы создавать и продвигать совместные проекты в сфере 3D-печати и промышленного дизайна.
В Москве начал работу межотраслевой кластер 3D-печати
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В объединение вошли 35 городских организаций, среди них — Московский политехнический университет и Корпорация развития Зеленограда, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Спрос на 3D-печать растёт во многих отраслях: от промышленных производств до медицины. Новый кластер займётся развитием и внедрением комплексных решений в этой сфере. В него уже вошли 35 столичных компаний. Первый проект будет связан с разработкой гранульного принтера для создания крупногабаритных изделий», — приводит kp.ru слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Ранее сообщалось, что почти 200 работников столичных предприятий прошли обучение в Московской технической школе (МТШ) с 2021 года.

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