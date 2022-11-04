Обучение в Московской технической школе прошли почти 200 работников предприятий за год
Об этом пишет НСН.
«Обучение по открытой в МТШ образовательной программе «Технологии связи» уже прошли 78 работников столичных предприятий, а по направлению «Аддитивные технологии» — 120 специалистов», — уточнил вице-мэр, отметив, что открытие в прошлом году МТШ помогает обеспечивать компании профессиональными кадрами.
По его словам, готовится запуск обучения по ещё двум образовательным программам — «Микроэлектроника и фотоника» и «Искусственный интеллект в промышленности». Таким образом, к 2024 году обучение по четырём направлениям пройдут порядка 2 тыс. человек.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что свыше 400 тыс. москвичей приняли участие в образовательных программах столицы для малого бизнеса за минувшие десять лет.