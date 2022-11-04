Обучение в Московской технической школе прошли почти 200 работников предприятий за год

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что почти 200 работников столичных предприятий прошли обучение в Московской технической школе (МТШ) с 2021 года.

Об этом пишет НСН.

«Обучение по открытой в МТШ образовательной программе «Технологии связи» уже прошли 78 работников столичных предприятий, а по направлению «Аддитивные технологии» — 120 специалистов», — уточнил вице-мэр, отметив, что открытие в прошлом году МТШ помогает обеспечивать компании профессиональными кадрами.

По его словам, готовится запуск обучения по ещё двум образовательным программам — «Микроэлектроника и фотоника» и «Искусственный интеллект в промышленности». Таким образом, к 2024 году обучение по четырём направлениям пройдут порядка 2 тыс. человек.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что свыше 400 тыс. москвичей приняли участие в образовательных программах столицы для малого бизнеса за минувшие десять лет.