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Обучение в Московской технической школе прошли почти 200 работников предприятий за год

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что почти 200 работников столичных предприятий прошли обучение в Московской технической школе (МТШ) с 2021 года.
Обучение в Московской технической школе прошли почти 200 работников предприятий за год

Об этом пишет НСН.

«Обучение по открытой в МТШ образовательной программе «Технологии связи» уже прошли 78 работников столичных предприятий, а по направлению «Аддитивные технологии» — 120 специалистов», — уточнил вице-мэр, отметив, что открытие в прошлом году МТШ помогает обеспечивать компании профессиональными кадрами.

По его словам, готовится запуск обучения по ещё двум образовательным программам — «Микроэлектроника и фотоника» и «Искусственный интеллект в промышленности». Таким образом, к 2024 году обучение по четырём направлениям пройдут порядка 2 тыс. человек.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что свыше 400 тыс. москвичей приняли участие в образовательных программах столицы для малого бизнеса за минувшие десять лет.

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