В Москве запустили проект по выявлению аневризмы аорты с помощью ИИ

В Москве запустили масштабный проект, где нейросеть анализирует КТ-исследования органов грудной клетки, поступающие в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС, на предмет выявления аневризмы аорты.

«К примеру, если пациент делал КТ лёгких для диагностики пневмонии, то умные алгоритмы дополнительно проверяют его и на признаки аневризмы аорты. Подчеркну, что нейросети обрабатывают все КТ-снимки органов грудной клетки, которые поступают в цифровое облако московского здравоохранения, — это тысячи исследований еженедельно», — приводит НТВ слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По её словам, если алгоритмы обнаруживают признаки патологии, то снимки отправляют специалистам для дальнейшего анализа.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.