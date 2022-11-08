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Глава ЦБ Набиуллина высказалась о вероятности масштабного кризиса в мировой экономике

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина высказалась о вероятности масштабного кризиса в мировой экономике.
Глава ЦБ Набиуллина высказалась о вероятности масштабного кризиса в мировой экономике
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом она сказала в ходе выступления в Государственной думе. Её слова приводит РИА Новости

Набиуллина сообщила, что в течение последних месяцев ситуация и баланс рисков для глобальной экономики несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то в сторону более жёсткого варианта развития ситуации.

Глава ЦБ во время выступления на совместном заседании комитетов Госдумы призвала не недооценивать влияние санкций на российскую и мировую экономику.

Набиуллина объяснила, что международные санкции меняют географию российского импорта и экспорта, разрывают старые внешнеэкономические связи и требуют появления новых.

До этого председатель Банка России заявила, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.

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