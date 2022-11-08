Глава ЦБ Набиуллина высказалась о вероятности масштабного кризиса в мировой экономике
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Об этом она сказала в ходе выступления в Государственной думе. Её слова приводит РИА Новости.
Набиуллина сообщила, что в течение последних месяцев ситуация и баланс рисков для глобальной экономики несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то в сторону более жёсткого варианта развития ситуации.
Глава ЦБ во время выступления на совместном заседании комитетов Госдумы призвала не недооценивать влияние санкций на российскую и мировую экономику.
Набиуллина объяснила, что международные санкции меняют географию российского импорта и экспорта, разрывают старые внешнеэкономические связи и требуют появления новых.
До этого председатель Банка России заявила, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.