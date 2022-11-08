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Мишустин поручил упразднить Ростуризм до 15 марта 2023 года

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил упразднить Ростуризм до середины марта 2023 года.
Мишустин поручил упразднить Ростуризм до 15 марта 2023 года
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подписанное Мишустиным распоряжение. 

«Завершить ликвидационные мероприятия до 15 марта 2023 года», — говорится в документе. 

Кроме того, в документе говорится, что работники Ростуризма продолжают выполнять возложенные на них обязанности, включая обеспечение проведения мероприятий по упразднению агентства и передачу функций Министерству экономического развития.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма.

В октябре Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма.

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