Мишустин поручил упразднить Ростуризм до 15 марта 2023 года
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подписанное Мишустиным распоряжение.
«Завершить ликвидационные мероприятия до 15 марта 2023 года», — говорится в документе.
Кроме того, в документе говорится, что работники Ростуризма продолжают выполнять возложенные на них обязанности, включая обеспечение проведения мероприятий по упразднению агентства и передачу функций Министерству экономического развития.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма.
В октябре Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма.