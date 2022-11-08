В Минобороны России рассказали о дополнительных надбавках для мобилизованных

Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко рассказал о возможности получения мобилизованными военными дополнительных надбавок.

«Дополнительные выплаты к денежному довольствию военнослужащих, призванных по мобилизации, устанавливаются, как и всем военнослужащим, в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации 2019 года №727», — сказал он.

По его словам, ежемесячную надбавку военный может получать за особые условия военной службы или же, например, за особые достижения.

Ранее в Минобороны объяснили, что уровень денежного довольствия для мобилизованных граждан будет зависеть от воинского звания и должности. В ведомстве также рассказали о сроках начисления денежных выплат мобилизованным.