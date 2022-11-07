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Депутат Кусайко назвала введение электронного медицинского сертификата важным шагом

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Заслуженный врач России, член комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко назвала введение электронного сертификата важным шагом для повышения качества жизни льготников.
Депутат Кусайко назвала введение электронного медицинского сертификата важным шагом
  • Gettyimages.ru

«Теперь если человек не найдёт в аптеке то или иное наименование лекарства, то ему не придётся ждать, когда оно появится. К тому же можно будет выбрать любую аптеку, в том числе коммерческую, чтобы по рецепту врача приобрести необходимый препарат. А ведь от того, насколько своевременно пациент его получит, нередко зависит его жизнь», — цитирует эксперта «Парламентская газета».

Как отметила Кусайко, при желании человек сможет выбрать более дорогой аналог препарата и доплатить разницу из собственных средств.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Московской области Юрий Шалягин в беседе с «Радио 1» заявил, что диспансеризацию в регионе прошли более 1 840 000 человек с начала 2022 года.

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