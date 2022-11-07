Депутат Кусайко назвала введение электронного медицинского сертификата важным шагом

Заслуженный врач России, член комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко назвала введение электронного сертификата важным шагом для повышения качества жизни льготников.

«Теперь если человек не найдёт в аптеке то или иное наименование лекарства, то ему не придётся ждать, когда оно появится. К тому же можно будет выбрать любую аптеку, в том числе коммерческую, чтобы по рецепту врача приобрести необходимый препарат. А ведь от того, насколько своевременно пациент его получит, нередко зависит его жизнь», — цитирует эксперта «Парламентская газета».

Как отметила Кусайко, при желании человек сможет выбрать более дорогой аналог препарата и доплатить разницу из собственных средств.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Московской области Юрий Шалягин в беседе с «Радио 1» заявил, что диспансеризацию в регионе прошли более 1 840 000 человек с начала 2022 года.