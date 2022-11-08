Кардиолог Палеев рассказал о неочевидных признаках проблем с сердцем
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В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что это может быть плохая переносимость физической нагрузки.
«Например, быстрая ходьба или подъём по лестнице. Если раньше вы могли спокойно подняться на пятый этаж, а теперь вы поднимаетесь на третий и останавливаетесь, чтобы передохнуть, это, определённо, повод насторожиться», — сказал он.
По его словам, ещё один признак — появление отёков на ногах.
Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.