Главным редактором информагентства Regnum назначена Марина Ахмедова
- РИА Новости
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«Главным редактором информационного агентства «Регнум» решением собственника назначена известная российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова», — говорится в сообщении на сайте агентства.
Ранее Regnum сообщило о приостановке вещания на фоне ситуации со сменой руководства.
В ноябре 2020 года российский лидер Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
В частности, в него включили Марину Ахмедову.