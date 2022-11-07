Главным редактором информагентства Regnum назначена Марина Ахмедова

Журналист и правозащитница Марина Ахмедова назначена на должность главного редактора информагентства Regnum.

«Главным редактором информационного агентства «Регнум» решением собственника назначена известная российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Ранее Regnum сообщило о приостановке вещания на фоне ситуации со сменой руководства.

В ноябре 2020 года российский лидер Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В частности, в него включили Марину Ахмедову.