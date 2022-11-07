Узнать больше

Главным редактором информагентства Regnum назначена Марина Ахмедова

Короткая ссылка
Журналист и правозащитница Марина Ахмедова назначена на должность главного редактора информагентства Regnum.
Главным редактором информагентства Regnum назначена Марина Ахмедова
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Главным редактором информационного агентства «Регнум» решением собственника назначена известная российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Ранее Regnum сообщило о приостановке вещания на фоне ситуации со сменой руководства.

В ноябре 2020 года российский лидер Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В частности, в него включили Марину Ахмедову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить