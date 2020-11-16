Путин внёс изменения в состав СПЧ

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин внёс изменения в состав СПЧ
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

В частности, в состав СПЧ включены по согласованию замглавреда журнала «Русский репортёр» Марина Ахмедова, президент АО «Крибрум» Игорь Ашманов, глава отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков.

Также в него войдут руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова и сопредседатель координационного совета общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина.

Кроме того, из СПЧ исключены политолог Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнёрство» Юрий Костанов, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики Анита Соболева.

Предыдущая ротация Совета прошла в октябре 2019 года. Тогда Путин назначил руководителем СПЧ вместо Михаила Федотова Валерия Фадеева, занимавшего на тот момент пост секретаря Общественной палаты.

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