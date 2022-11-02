Информагентство Regnum сообщило о приостановке вещания
- РИА Новости
По словам Колерова, собственник управляющей компании информагентства Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство компании, управляющей агентством.
Главный редактор заявил, что из-за этого невозможно дальнейшее продолжение работы этого СМИ в прежнем формате.
«Вплоть до прояснения ситуации ИА Regnum приостанавливает вещание», — говорится в сообщении на сайте агентства.
Как уточнил Колеров в беседе с ТАСС, собственник вывел из совета директоров гендиректора Юлию Крижанскую.
По его словам, вещание ИА Regnum остановлено «пока бессрочно».