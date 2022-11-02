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Информагентство Regnum сообщило о приостановке вещания 

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Информагентство Regnum сообщило о приостановке вещания на фоне ситуации со сменой руководства. Об этом говорится в обращении главного редактора Модеста Колерова, которое опубликовано на сайте агентства.
Информагентство Regnum сообщило о приостановке вещания 
  • РИА Новости

По словам Колерова, собственник управляющей компании информагентства Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство компании, управляющей агентством.

Главный редактор заявил, что из-за этого невозможно дальнейшее продолжение работы этого СМИ в прежнем формате.

«Вплоть до прояснения ситуации ИА Regnum приостанавливает вещание», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Как уточнил Колеров в беседе с ТАСС, собственник вывел из совета директоров гендиректора Юлию Крижанскую.

По его словам, вещание ИА Regnum остановлено «пока бессрочно».

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