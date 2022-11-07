Путин лично обсудит с россиянами ситуацию вокруг поддержки мобилизованных
«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счёт поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — сказал глава государства.
Он попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных.
Путин отметил, что важно собрать массив материалов и вопросов, которые подлежат решению.
«Был бы вам благодарен, если бы заранее все эти вопросы мне передали», — сказал президент, слова которого приводит РИА Новости.
В рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами были призваны 318 тыс. человек. 49 тыс. мобилизованных уже выполняют боевые задачи.
3 ноября президент подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России.