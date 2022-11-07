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Путин лично обсудит с россиянами ситуацию вокруг поддержки мобилизованных

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Президент России Владимир Путин лично обсудит с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных граждан. Об этом он сказал во время рабочей встречи с главой Тверской области Игорем Руденей.

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счёт поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — сказал глава государства.

Он попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных.

Путин отметил, что важно собрать массив материалов и вопросов, которые подлежат решению.

«Был бы вам благодарен, если бы заранее все эти вопросы мне передали», — сказал президент, слова которого приводит РИА Новости.

В рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами были призваны 318 тыс. человек.  49 тыс. мобилизованных уже выполняют боевые задачи.

3 ноября президент подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России.

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