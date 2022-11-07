Узнать больше

Минздрав России не согласился с советами европейских медиков мыться реже

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения России не согласилось с рекомендациями британских медиков мыться реже.
Минздрав России не согласился с советами европейских медиков мыться реже
  • Gettyimages.ru
  • © Vincent Besnault

Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Его слова приводит РИА Новости.

По данным СМИ, британские врачи посоветовали гражданам не принимать душ или ванную каждый день, поскольку регулярное мытьё якобы может сделать человека более уязвимым для вредных бактерий.

По словам Кузнецова, в российской традиции исторически заложено трепетное отношение к личной гигиене. 

«Минздрав России не может согласиться с теми рекомендациями, которые сейчас распространяются в Европе», — сказал он.

Также он заявил, что подобные призывы противоречат базовым принципам гигиены.

В июне вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на фоне энергетического кризиса в стране сократил время принятия душа. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить