Минздрав России не согласился с советами европейских медиков мыться реже

Министерство здравоохранения России не согласилось с рекомендациями британских медиков мыться реже.

Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Его слова приводит РИА Новости.

По данным СМИ, британские врачи посоветовали гражданам не принимать душ или ванную каждый день, поскольку регулярное мытьё якобы может сделать человека более уязвимым для вредных бактерий.

По словам Кузнецова, в российской традиции исторически заложено трепетное отношение к личной гигиене.

«Минздрав России не может согласиться с теми рекомендациями, которые сейчас распространяются в Европе», — сказал он.

Также он заявил, что подобные призывы противоречат базовым принципам гигиены.

В июне вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на фоне энергетического кризиса в стране сократил время принятия душа.