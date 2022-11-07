Сомнолог Калинкин рассказал, что плотные шторы помогут улучшить качество сна

Сомнолог Александр Калинкин рассказал, что плотные шторы способствуют быстрому засыпанию и полноценному ночному отдыху.

Пациентам, чувствительным к свету, использование штор помогает улучшить качество сна, поделился специалист в беседе с Life.ru.

Вместе с тем плотные шторы имеют существенный минус. С ними осложняется процесс пробуждения, предупредил сомнолог, ведь в полной темноте у человека не будет ощущения наступления утра.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.