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Сомнолог Калинкин рассказал, что плотные шторы помогут улучшить качество сна

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Сомнолог Александр Калинкин рассказал, что плотные шторы способствуют быстрому засыпанию и полноценному ночному отдыху.
Сомнолог Калинкин рассказал, что плотные шторы помогут улучшить качество сна
  • Gettyimages.ru
  • © Johner Images

Пациентам, чувствительным к свету, использование штор помогает улучшить качество сна, поделился специалист в беседе с Life.ru.

Вместе с тем плотные шторы имеют существенный минус. С ними осложняется процесс пробуждения, предупредил сомнолог, ведь в полной темноте у человека не будет ощущения наступления утра.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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